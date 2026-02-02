Il Milan e un mistero da risolvere: Mateta resta un rebus, ore decisive

Mancano poche ore alla conclusione della finestra invernale di calciomercato, con il Milan che sta continuando per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo attaccante. Sembrava tutto fatto per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, ma nelle ultime ore sono sorti problemi fisici.

Ne parla ampiamente l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'accordo tra il Diavolo e il club inglese era ormai raggiunto sulla base di circa 30 milioni di euro. Il calciatore ha addirittura effettuato le visite mediche a Londra per conto del Milan, ed è lì che sono sorti i problemi. Bisogna tornare indietro di circa 6 anni, quando il francese si fece male al Mainz e restò fuori circa 5 mesi.

Oggi ci sarà un check proprio a quel ginocchio, anche sotto la supervisione dei medici del Milan che vogliono giustamente rassicurazioni per quella che sarà un'operazione importante a livello economico. Se il quadro clinico sarà rassicurante, allora Mateta volerà subito a Milano, in caso negativo l’operazione non si farà. Stamattina ci sarà quindi il verdetto finale, con il giocatore che spera di poter vestire la maglia rossonera e fare un salto di qualità in carriera.

Era tutto pronto sia con il giocatore che con il club, il Crystal Palace ha anche trovato l’uomo per sostituirlo, il norvegese Jorgen Strand Larsen, punta del Wolverhampton, spendendo una cifra elevata vicina ai 50 milioni di euro. Il club di Londra avrebbe anche dato l’ok per il passaggio di Mateta a Milano, ma i rossoneri hanno voluto vederci chiaro sulle condizioni fisiche del giocatore. Sono ore decisive.