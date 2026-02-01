Milan, a Bologna senza Saelemaekers. Anche Pulisic in dubbio

Tra una storia di mercato e l’altra, il Milan è in attesa di capire se il Crystal Palace libererà o meno Mateta già durante questa finestra, si avvicina l’ora della sfida del Dall’Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da un netto 3-0 in Europa League contro il Tel-Aviv che ha dato serenità e fiducia all’ambiente rossoblu.

La squadra allenata da Max Allegri si avvicina alla trasferta emiliana con qualche incertezza fisica di troppo, racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Saelemaekers, che contro la Roma è stato sostituito all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sofferto nel finale di partita contro il Lecce, non ha recuperato e quindi non sarà della partita.

Il belga è out, mentre Christian Pulisic continua a non essere al top: il numero 11 rossonero venerdì, giorno libero concesso da Allegri, si è presentato comunque a Milanello per sottoporsi a delle terapie; con lui c’erano anche Alexis e Fullkrug. Non è ancora chiaro se lo statunitense potrà essere a disposizione della partita: Allegri e lo staff sperano di averlo almeno per la panchina e poterlo poi utilizzare a gara in corso com’è successo a Roma.

Alla lista degli acciaccati si aggiunge anche il solito Fullkrug, sempre alle prese con l’infrazione al dito del piede destro: la prudenza, scrive la rosea, induce a schierarlo solo per uno spezzone di partita e non dall’inizio.

E quindi la coppia titolare in attacco al momento sembra essere la stessa che Allegri ha proposto all’Olimpico contro il Gasp, ovvero Nkunku e Leao. Ma anche qua Rafa è sempre alle prese con la pubalgia: il portoghese, che alterna sedute intense ad altre più blande, viene gestito per evitare ricadute. Lui fa di tutto per essere a disposizione e per mettersi a disposizione del mister, nonostante fisicamente non sia ancora al top.

Ad oggi è in vantaggio Loftus-Cheek come possibile sostituto di Saelemaekers sulla fascia destra, mentre Athekame potrebbe essere chiamato in causa dall’inizio se Loftus dovesse essere schierato in attacco per riservarsi uno tra Leao e Nkunku come arma a partita in corso. In difesa dubbio Pavlovic, di ritorno dopo i nove punti sull’arcata sopracciliare: il serbo al posto di chi? O Allegri confermerà la linea composta da Tomori, Gabbia e De Winter? A centrocampo Fofana sta meglio e si gioca la maglia da titolare con Ricci.