Cassano: "Leao fa una fatica immane in un campionato farlocco: nel mio Real o Milan non avrebbe giocato in allenamento"

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A margine dell'evento in diretta a teatro, a Milano, del podcast "Viva El Futbol", la redazione del QS ha intervistato uno dei protagonisti: Antonio Cassano, ex attaccante rossonero e opinionista sempre duro nelle sue dichiarazioni, ha parlato in esclusiva al quotidiano sportivo. Non sono mancate le critiche, mai velate, al gioco del Milan, al suo ex allenatore Massimiliano Allegri e ovviamente al numero 10 milanista Rafael Leao, da sempre nel mirino di Fantantonio. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni al veleno di Antonio Cassano su Rafael Leao: "Qui c'è poco da aspettare, sono sei anni che lo dico: adesso tutti si accorgono di cosa sia realmente Rafa. Fa due sgroppate sulla fascia, a volte va in fuorigioco o incespica da solo, poi fa dieci gol. Ma se prendo Luis Diaz, che è un esterno, e corre a tutta fascia, fra gol e assist è a quota 35, Olise a 42. Di cosa parliamo? Nel Milan, in un campionato farlocco, Leao fa una fatica immane. Ma nel mio Real Madrid non avrebbe giocato neppure in allenamento. E neppure in quel Milan con Ibra, Robinho, Pato e Inzaghi"