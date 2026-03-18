Biasin: "Il Milan senza Rabiot è mezzo Milan: è più vulnerabile"

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Fabrizio Biasin, come di consueto il mercoledì mattina, è intervenuto su Tutomercatoweb.com con il suo Editoriale che va a toccare i vari temi principali dell'attualità calcistica, in Italia e non solo. Biasin ha parlato anche del Milan: "La sconfitta del Milan nel match che poteva riaccendere le speranze scudetto è stata raccontata in mille modi. Ne aggiungiamo un altro, banalissimo. Il Milan senza Rabiot è mezzo Milan. I rossoneri hanno giocato altre partiti simili a quelle dell'Olimpico. Pensiamo all'andata con il Como o al match di Torino contro i granata".

Fabrizio Biasin continua e conclude il suo pensiero sull'importanza di Adrien Rabiot nella formazione del Milan: "Partite complicatissime che ha rimesso in piedi il francese con la complicità del suo connazionale in porta. Senza Rabiot il Milan perde equilibrio nelle due fasi, smarrisce le distanze, dinamicità e, banalmente, è più vulnerabile. Le sue alternative? È possibile che abbiano un futuro ad alto livello, ma attualmente non valgono una gamba del signor Adrien".