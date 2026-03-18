Il dilemma di Agresti: "Ma qual è il vero Estupinan?"

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Nel giro di una settimana Pervis Estupinan è passato dalla gloria alla delusione: il laterale ecuadoriano ha deciso il Derby contro l'Inter con un gol molto bello, frutto del lavoro di Allegri su di lui in fase offensiva, ma dopo sette giorni ha commesso l'errore decisivo che ha portato alla rete di Isaksen che è valsa la vittoria della Lazio su rossoneri, frutto del lavoro che Allegri ancora non è riuscito a fare con il sudamericano in fase difensiva. A interrogarsi sul reale valore del calciatore è Stefano Agresti, giornalista della Gazzetta dello Sport.

Scrive Agresti nel suo articolo di giornale: "Già, ma qual è il vero Estupinan? Quello che abbatte l'Inter o quello che si fa travolgere da Isaksen? Possibile che tanti mesi con Allegri, un maestro della fase difensiva, non gli abbiano insegnato niente? Non ha capito che conta sì offendere, ma anche proteggere? Il Milan continua a sperare che il vero Estupinan sia l'uomo decisivo del derby. Giusto sperare, ci mancherebbe. A noi resta il dubbio che sia, invece, quello spaesato di Roma".