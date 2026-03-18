Scudetto ancora in ballo? Mauro: "Non vedo margini per le altre"

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L'ultima giornata di campionato ha disegnato un nuovo scenario nella classifica di Serie A Enilive, questa volta a discapito del Milan. I rossoneri potevano andare a -5 dall'Inter e aprire ufficialmente una corsa scudetto e invece hanno perso a Roma, allungando addirittura il distacco dai nerazzurri a -8 e venendo avvicinato da Napoli e Como, oltre che dalla Juventus, nella lotta per la qualificazione in Champions League. Oggi la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex calciatore e opinionista Massimo Mauro per un suo giudizio in merito.

Il commento di Massimo Mauro: "L'ho detto dopo la vittoria del Milan nel derby: non vedo margini per le altre. L'Inter sta avanti di 8 punti sui rossoneri, di 9 sul Napoli, non basterebbe un rallentamento, bisognerebbe che si fermasse. Ma servirebbe che chi segue non perdesse una sola occasione. L'Inter sta meritando. Ha avuto gare difficili, negli scontri diretti non è riuscita ad imporsi, ma la classifica sta lì a testimoniare che è stata la più forte. Non è una sentenza nostra, è il campo che parla"