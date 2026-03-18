Pochettino: "Per quanto mi riguarda sono felice per il modo in cui Pulisic sta performando"

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Senza troppe sorprese, nonostante un rendimento sottotono in questi due mesi e mezzo di inizio 2026, Christian Pulisic è stato convocato dal CT degli Stati Uniti Mauricio Pochettino per le due amichevoli che la squadra americana giocherà in questa ultima sosta della stagione contro Belgio e Portogallo. Nella conferenza stampa il tecnico ha parlato anche del giocatore del Milan, sempre al centro dell'interesse mediatico in patria specialmente in questo momento di difficoltà con il club rossonero.

Le parole del CT statunitense Mauricio Pochettino su Christian Pulisic: "Christian sta giocando e ovviamente non sta segnando, ma per me non si tratta solo di segnare gol. Per quanto mi riguarda, sono felice di lui per il modo in cui sta performando... e il tempo che sta giocando. E ovviamente, penso che sia una grande opportunità per lui unirsi a noi e ovviamente performare con noi e cercare di aiutarlo ad arrivare nella migliore condizione per essere in una buona posizione per essere selezionato anche per l'ultima rosa"