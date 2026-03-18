Cassano: "Qui da noi piacciono solo Allegri e Mourinho, gente che fa cinema"

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A margine dell'evento in diretta a teatro, a Milano, del podcast "Viva El Futbol", la redazione del QS ha intervistato uno dei protagonisti: Antonio Cassano, ex attaccante rossonero e opinionista sempre duro nelle sue dichiarazioni, ha parlato in esclusiva al quotidiano sportivo. Non sono mancate le critiche, mai velate, al gioco del Milan, al suo ex allenatore Massimiliano Allegri e ovviamente al numero 10 milanista Rafael Leao, da sempre nel mirino di Fantantonio. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Antonio Cassano sul tecnico nerazzurro Cristian Chivu, citato e tirato in ballo anche Massimiliano Allegri: "Molto. E arrivato con 13 partite al Parma, allenava da un quarto d'ora e ha fatto un grande lavoro con tanti giocatori nella fase calante e in scadenza, che venivano da una batosta. Cristian è un allenatore fantastico, ma soprattutto una persona di altissimo livello. E questo vale anche per Fabregas, gliel'ho detto domenica: in Italia ci sono tanti addetti ai lavori invidiosi e incompetenti, non meritano gente come Cesc. Gli ho consigliato di scappare all'estero, qui da noi piacciono solo Allegri e Mourinho, gente che fa cinema"