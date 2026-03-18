Chi è Troy Parrott, l'attaccante che piace al Milan a cui è stato intitolato un aeroporto

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16 novembre 2025, Puskas Arena di Budapest: Ungheria e Irlanda si giocano l'accesso agli spareggi per i Mondiali 2026, il punteggio di 2-2 a una manciata di secondi dalla fine avvantaggia i padroni di casa. Lancio in area dell'Ave Maria per gli irlandesi, pallone spizzato in favore di Troy Parrott, centravanti che aveva già segnato due gol nella gara, che con la punta del piede anticipa il portiere segnando il 2-3 che manda l'Irlanda ai playoff e in visibilio milioni di connazionali. Una rete talmente importante e clamorosa - per come è arrivata - che l'Aeroporto di Dublino ha deciso di intitolarsi per qualche giorno "Troy Parrott International". Questo è l'attaccante che, secondo The Independent, nelle ultime ore è finito nella lista degli interessati del Milan per la prossima estate.

Tanta gavetta

Troy Parrott nasce a Dublino il 4 febbraio 2002 e la sua carriera, nonostante la giovane età è stata caratterizzata già da tantissima gavetta. L'attaccante è uno dei frutti del settore giovanile del Tottenham Hotspur, squadra con cui ha esordito nel professionismo nel 2019 dopo che aveva segnato tra U21, U19 e U18 10 gol in 40 partite. Da lì è iniziato un lungo peregrinare in prestito tra le serie minori inglesi: tra il 2020 e il 2023 ha giocato con le maglie di Millwall, Ipswich Town, MK Dons e Preston North End. La vera svolta è arrivata nella stagione 2023/2024 quando ha colto un'opportunità dall'estero, dall'Eredivisie massimo campionato olandese: ha firmato per l'Excelsior con cui ha segnato 17 gol in 32 partite, finendo sul radar di diversi club orange.

Esplosione AZ

Alla fine è stato l'AZ Alkmaar ad acquistarlo dal Tottenham per circa 4 milioni di euro nell'estate 2024. La prima stagione con la sua nuova squadra è stata in linea con la prima olandese: 20 gol in 47 partite totali. Ma la vera e propria esplosione è arrivata in quest'anno dove sta letteralmente disintegrando ogni suo record: a metà marzo ha giocato in totale 39 partite e segnato 27 gol. Di queste reti ben 9 sono arrivate in Conference League. A queste poi si aggiungono le 5 segnature in 4 partite con l'Irlanda. Un bottino mica male che ha fatto lievitare il suo valore, secondo Transfermarkt fino a 22 milioni di euro. Con l'AZ ha un contratto fino al 2029 e la squadra olandese sa che molto probabilmente dovrà cederlo in estate con club da tutta Europa, incluso il Milan, che si sono interessati: la valutazione attuale, secondo i media britannici, è di circa 28 milioni di euro. Parrott è una prima punta di 185 centimetri, dotato di buona tecnica di base e che si muove tantissimo sia in fase di possesso che di non possesso: apre il campo e spazi ai compagni oppure cerca spesso di dettare il passaggio in profondità.