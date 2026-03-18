Pulisic convocato dagli Stati Uniti per le due amichevoli di fine marzo
Non c'erano molti dubbi al riguardo ma ora è arrivata anche la conferma, Christian Pulisic rientra tra i convocati del CT Mauricio Pochettino per le due amichevoli che gli Stati Uniti disputeranno in questa ultima sosta della stagione, nell'ultimo weekend di marzo. La nazionale americana affronterà due big del Vecchio Continente: prima il Belgio e successivamente il Portogallo. Il tecnico argentino ha selezionato 27 giocatori tra cui il numero 11 del Milan che cerca riscatto dopo un inizio di 2026 complicato
STATI UNITI, I CONVOCATI
Portieri: Brady, Celentano, Freese, Turner
Difensori: Arfsten, Freeman, McKenzie, Ream, Richards, A. Robinson, M. Robinson, Scally, Trusty
Centrocampisti: Berhalter, Cardoso, McKennie, Morris, Reyna, Roldan, Tessmann, Tillman
Attaccanti: Aaronson, Agyemang, Balogun, Pepi, Pulisic, Weah
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan