Pulisic convocato dagli Stati Uniti per le due amichevoli di fine marzo

Pulisic convocato dagli Stati Uniti per le due amichevoli di fine marzo
Oggi alle 11:40News
di Francesco Finulli

Non c'erano molti dubbi al riguardo ma ora è arrivata anche la conferma, Christian Pulisic rientra tra i convocati del CT Mauricio Pochettino per le due amichevoli che gli Stati Uniti disputeranno in questa ultima sosta della stagione, nell'ultimo weekend di marzo. La nazionale americana affronterà due big del Vecchio Continente: prima il Belgio e successivamente il Portogallo. Il tecnico argentino ha selezionato 27 giocatori tra cui il numero 11 del Milan che cerca riscatto dopo un inizio di 2026 complicato

STATI UNITI, I CONVOCATI

Portieri: Brady, Celentano, Freese, Turner
Difensori: Arfsten, Freeman, McKenzie, Ream, Richards, A. Robinson, M. Robinson, Scally, Trusty
Centrocampisti: Berhalter, Cardoso, McKennie, Morris, Reyna, Roldan, Tessmann, Tillman
Attaccanti: Aaronson, Agyemang, Balogun, Pepi, Pulisic, Weah