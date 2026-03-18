Mondiale 2026 su DAZN anche nei locali aperti al pubblico

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(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Dopo essersi assicurata i diritti per la trasmissione delle 104 partite del Mondiale di calcio Fifa 2026, DAZN annuncia un ulteriore traguardo: sarà l'unica a trasmettere tutto il Mondiale anche in bar, ristoranti e locali aperti al pubblico. Grazie all'accordo stretto con Fifa relativo al segmento business-to-business, i tifosi potranno scegliere come e dove vivere ogni emozione del Mondiale: connessi a Daza da casa, in mobilità su smartphone, tablet o PC, oppure riuniti nei locali per tifare insieme. "Il calcio è passione condivisa e il Mondiale è il momento in cui questa passione raggiunge il suo apice - commenta Stefano Azzi, ceo di Dazn Italia - Questa estate porteremo l'emozione straordinaria del Mondiale anche nei locali dove saremo gli unici a trasmettere tutte le partite.

Oggi il modo in cui tutti noi viviamo lo sport è cambiato, vogliamo scegliere come farlo, se da casa o connessi a uno schermo in mobilità". Con l'abbonamento Dazn For Business, i proprietari di bar e ristoranti potranno non solo trasmettere in diretta l'intera Coppa del Mondo 2026, ma anche i migliori eventi sportivi in programma nei prossimi mesi, inclusi il Roland Garros, la fase finale del campionato di Serie B con i playoff, la grande pallavolo con l'Europeo femminile e maschile. (ANSA).