Le prime indiscrezioni verso il Torino: Gimenez torna tra i convocati?

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Nella giornata di ieri il Milan è tornato al centro sportivo di Milanello: dopo il giorno di pausa concesso all'indomani della sconfitta a Roma contro la Lazio, i rossoneri hanno ripreso gli allenamenti, in vista del prossimo impegno che sarà sabato alle ore 18 a San Siro contro il Torino, nella gara valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A Enilive. A livello mediatico, la notizia principale di ieri è stata la pace di Leao e Pulisic, davanti a tutta la squadra, dopo il battibecco dell'Olimpico.

Ci sono però già le prime indiscrezioni in vista della gara contro i granata, dopo il primo allenamento. Per prima cosa Adrien Rabiot ha lavorato in gruppo, pronto a tornare dal primo minuto dopo la squalifica che lo ha tenuto fermo ai box contro la Lazio. Si valutano anche cambi di formazione: da capire se Leao o Pulisic partiranno dall'inizio, così come da capire sa dare un turno di riposo a Saelemaekers in favore di Athekame. Dovrebbe rivedersi anche Bartesaghi a sinistra. Inoltre, per per i prossimi giorni si capirà se Santiago Gimenez tornerà tra i convocati. Lo riporta stamattina il Corriere dello Sport.