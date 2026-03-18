Il Milan riparte dalla pace di Rafa e Christian. Obiettivo comune: ritorno al gol e alla vittoria

vedi letture

L'ultima immagine che avevamo del Milan, prima della ripresa degli allenamenti di ieri al centro sportivo di Milanello, era il litigio tra Rafael Leao e Christian Pulisic, scatenato dal portoghese che nella pancia dell'Olimpico dopo la sconfitta con la Lazio si è lamentato con il compagno di squadra per non averlo servito adeguatamente in gara. Un bisticcio su cui Allegri ha gettato acqua sul fuoco ma che non poteva lasciar cadere così come se non fosse avvenuto: così ieri la questione è stata affrontata di petto ed è stato il punto da cui ripartire per tutta la squadra.

La Pace di Milanello

Come ogni ripresa degli allenamenti post partita, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, i rossoneri si sono ritrovati per prima cosa in sala video per analizzare tutte le cose che non sono andate nella gara persa contro la Lazio. È stata un'occasione sia per Leao che per Pulisic di ragionare a mente fredda sulle situazioni tecnico-tattiche accadute in campo: il portoghese, davanti al resto della squadra, ha chiesto scusa al compagno per la reazione eccessiva e i due in campo si sono dati anche la mano. Un segno di ripartenza in tutti i sensi: Allegri non vuole distrazioni di nessun tipo ed è focalizzato solamente sul Torino, necessario che anche i suoi giocatori lo siano facendo tesoro di quanto accaduto in passato ma sotterrando qualsiasi possibile elemento di attrito.

Gol e vittoria

Allegri non può permettersi che Leao e Pulisic, sorpattutto in una stagione faticosa per entrambi a livello fisico, siano anche distratti da questioni extra-campo. Sarebbe assurdo anche perché oltre a essere i migliori giocatori a livello di talento dell'attacco rossonero, sono due ragazzi che si sono sempre stimati pur avendo due caratteri diversi, per non dire opposti. L'obiettivo oggi però è comune: non è solo il ritorno alla vittoria ma anche il ritorno al gol, così fondamentale per un attaccante e che potrebbe veramente dare nuova linfa a entrambi. Per farlo però sono consapevoli che si deve remare dalla stessa parte, soprattutto se hai un compagno con qualità importanti che può aiutarti a sbocciare.