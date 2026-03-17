Tra Jashari e Nkunku più di 70 milioni: ad oggi investimenti cari che non convincono

vedi letture

Due investimenti importanti (e purtroppo ad oggi, solo ad oggi sbagliati) in ruoli diversi. Ardon Jashari e Christopher Nkunku rappresentano forse il fallimento del mercato rossonero estivo. Non una critica feroce, ma un appunto: quel tesoretto andava investito in maniera differente? Magari con giocatori dalle altre caratteristiche. Il focus specifico può andare sulla stagione e prestazione da titolare di Jashari contro la Lazio. Non una croce messa addosso al ragazzo, ma una riflessione accurata su alcune scelte, ad oggi rivelatosi scellerate.

INVESTIMENTI CHE NON CONVINCONO

Alte cifre, e altrettante responsabilità. Jashari e Nkunku sono costati poco più di 70 milioni di euro al Milan. La stagione dei due è stata difficile per motivi anche relativamente simili. Lo svizzero ha dovuto rinunciare a una parte di preparazione estiva con la squadra, arrivando a Milano in ritardo di condizione e subendo a settembre un serio infortunio al perone in allenamento. Sfortuna, certamente, ma anche un’incongruenza tattica importante. Regista o mezzala? Ad oggi resta un mistero, poiché il ragazzo non ha saputo dare continuità in nessuno di questi ruoli. Anche per Nkunku la situazione è simile, con forti dubbi sul proprio apporto da prima punta, che non è. Acquisti ed investimenti che, prima ancora della cifra esosa spesa, sono stati caricati da una forte problematica relativa ai propri ruoli.

Con un finale di stagione ancora tutto da scrivere, per Jashari e Nkunku i problemi restano legati al rendimento insufficiente dimostrato ad oggi. Allegri e il mantra della “calma” restano sempre presenti, ma sullo sfondo i 70 milioni e le altrettanti prestazioni opache dei due restano di gran lunga più importanti.