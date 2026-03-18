Verso Milan-Torino, settore ospiti verso il sold out: quasi esauriti i biglietti
Il Milan si appresta a voltare pagina, anzi sta già provando a farlo a Milanello dove ieri ha ripreso a lavorare per la prima volta dopo la sconfitta subita a Roma contro la Lazio. I rossoneri sono già rivolti con la testa al prossimo impegno perché, al di là della delusione per non essere riusciti a riaprire il discorso per lo Scudetto, c'è ancora una qualificazione in Champions League da ottenere. Sabato prossimo alle ore 18 a San Siro la squadra di Max Allegri ospita il Torino.
Mai un avversario semplice, non lo sarà neanche questa volta: i granata stanno vivendo il miglior momento della loro stagione, dopo l'arrivo di Roberto D'Aversa in panchina hanno ottenuto due vittorie in tre partite e guadagnato un po' di terreno sulla temibile zona retrocessione che si era avvicinata troppo. A testimonianza del buon momento della formazione piemontese c'è la risposta dei tifosi del Toro, in aperta contestazione contro Cairo ma che non faranno mancare il loro supporto a San Siro. Secondo i dati in possesso di MilanNews.it il settore ospiti è quasi sold out: sono stati venduti al momento circa 1500 biglietti dei 1900 previsti.
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