Caro prezzi, Ravezzani: "In presenza di un Fondo: finché aumenta i biglietti e la gente va, fa benissimo"
Hanno fatto discutere non poco i prezzi dei biglietti che il Milan ha fissato per la gara contro la Juventus, che si giocherà a San Siro nel weekend del 25-26 aprile. Ieri è stata aperta ufficialmente la vendita dei tagliandi e si è scatenata la polemica per un ulteriore rincaro dei costi: clicca e leggi qui l'articolo del nostro Pietro Mazzara che illustra la situazione. Anche la Curva Sud, nella serata di ieri, si è fatta sentire e ha invitato i tifosi a non comprare i biglietti per lasciare lo stadio ai "clienti": leggi qui.
Un tema che ha fatto logicamente discutere e ha scatentato l'opinione pubblica. A dire la sua anche Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di TeleLombardia, che sul suo profilo X ha commentato il caro prezzi per Milan-Juventus: "La curva Milan si ribella all’ennesimo aumento biglietto. Giusto: un club deve avere più rispetto per i propri tifosi, soprattutto se viene da stagioni deprimenti. Ma siamo in presenza di un Fondo cui interessa solo far soldi. Finché aumenta i biglietti e la gente va, fa benissimo"
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