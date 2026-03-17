Caro prezzi per Milan-Juventus, la Curva Sud: "Invitiamo i tifosi a non acquistare i biglietti, lasciamo che lo stadio si riempia di clienti ma a certe cifre folli è arrivato il momento di dire basta”

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È iniziata alle ore 15 di martedì 17 marzo 2026 la prima fase della vendita dei biglietti per Milan-Juventus, partita in programma per il week end del 25-26 aprile (con data e ora che devono essere ancora annunciate dalla Lega Calcio Serie A). Il listino, attualmente dedicato agli abbonati che possono acquistare un biglietto oltre al loro posto stagionale, racconta di prezzi altissimi. I costi dei tagliandi sono schizzati alle stelle già in questa prima fase di vendita e durante la seconda e ultima fase, ovvero quella libera, si alzeranno ulteriormente.

La Curva Sud Milano ha espresso tutto il suo malcontento con una storia Instagram che mostra i prezzi per il match, ad esempio un secondo anello in curva a 99€ o un secondo rosso centrale a 189€, accompagnata da un invito verso tutti i tifosi rossoneri: “Questa è la considerazione che questa società ha dei propri abbonati, immaginate i prezzi nelle fasi di vendita successive… Invitiamo i tifosi a non acquistare i biglietti, lasciamo che lo stadio si riempia di clienti ma a certe cifre folli è arrivato il momento di dire basta”.