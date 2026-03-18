Ibrahimovic sarà commentatore ai Mondiali per Fox Sports

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Fox Sports, colosso della tv americana, e Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del Milan per conto di RedBird, hanno annunciato che l'ex campione svedese sarà commentatore per l'emittente televisiva nel corso del Mondiali 2026 che si giocheranno questa estate, fra meno di 100 giorni, tra Stati Uniti, Canada e Messico. In particolare Ibra ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui annuncia l'accordo, scrivendo: "Il Mondiale Fifa 2026 sarà il miglior Mondiale della storia! Sono contento di annunciare che mi unirò a Fox Sports negli Stati Uniti quest'estate per commentare il Mondiale. Sei la benvenuta, America".

Il video è una celebrazione di Milano, che ha recentemente ospitato i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in cui lo stesso Ibrahimovic regala qualche dichiarazione: "Dove sono andati tutti? I Giochi Olimpici sono finiti ma non c'è motivo di essere tristi o depressi. È stato bello no? Tifare per i vostri rossi, bianco e blu (nazionale americana, ndr), tutte le medaglie d'oro: è stato bello. Ma ormai tutto è andato e non sai cosa fare e vuoi guardare i migliori del mondo. Sono qui per dare una bella notizia al popolo americano: non è solo il Mondiale Fifa ad arrivare su Fox quest'estate, anche Zlatan! Ci vediamo presto e sei la benvenuta America!"