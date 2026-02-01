Milan, corsa contro il tempo: da Mateta a Disasi e non solo

vedi letture

"Fino alla fine", come dirette Allegri. Il Milan continuerà a provarci per Jean-Philippe Mateta fino alla chiusura del mercato, fissata per domani alle ore 20. Nonostante l'accordo praticamente totale tra le parti, ieri non è arrivato il via libera definitivo da Londra, anche perché il Crystal Palace vuole trovare un sostituto prima di lasciar partire il francese.

Mateta aspetta, il Palace frena

L'intesa tra Milan e Crystal Palace per Mateta è sostanzialmente raggiunta, così come quella tra il club rossonero e il giocatore, pronto a firmare un contratto da 3,5 milioni a stagione più bonus. A bloccare tutto è però la mancata chiusura per il nuovo numero nove dei londinesi. Saltata, almeno per ora, l'operazione con i Wolves per l'ex Milan, fra le altre cose, Strand Larsen, il Palace prende tempo.

Mateta, però, ha manifestato tutta la sua impazienza anche sui social. In ogni caso il suo futuro sarà rossonero, se non ora a giugno, con il prezzo che potrebbe scendere.

Nkunku resta, occhi su Didasi e non solo

Indipendentemente da Mateta, Christopher Nkunku resterà un giocatore del Milan fino alla fine della stagione. O almeno così dovrebbe essere. Nonostante i sondaggi ricevuti, il francese ha ribadito la volontà di restare. In difesa, invece, torna forte il nome di Axel Disasi del Chelsea, mai impiegato quest'anno se non per una manciata di minuti con l'U23.

I rapporti tra i club sono ottimi e i contatti proseguiranno in queste ore. Intanto il Milan investe anche sui giovani, perché dopo gli arrivi di Malick ed Alphadjo Cissè, il club rossonero ha preso a titolo definitivo, sempre dai Blues, anche Yahya Idrissi e sta dialogando con il Bayern per il giovane Puljic.