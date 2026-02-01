esclusiva mn Gambaro: "Milan squadra forte, ma con poche idee. Max grande professionista, ma rossoneri poco dominanti"

Enzo Gambaro, ex calciatore Milan negli anni 90' e opinionista Telenova è intervenuto così in esclusiva MilanNews.it. Queste le sue considerazioni sul mondo rossonero:

Hai giocato in un Milan incredibile..

"Sì, la rosa del Milan nel 1992/93 credo sia stata di altissimo livello, io ovviamente non ero come van Basten, Gullit o Rijkaard però se giocavi in quel Milan, significava aver fatto un grande lavoro in precedenza..".

Mateta un ottimo acquisto?

"Per caratteristiche è un attaccante che serve moltissimo a questa squadra, ha grande corsa e fisicità, è un centravanti ideale per questo gruppo. Con lui, Allegri potrebbe finalmente giocare con un tridente di qualità con Pulisic, Leao e appunto Mateta..".

Con il francese è un Milan da scudetto?

"Aumentano le chance perchè il francese sa fare gol, e questo serve, ma ad oggi è ovvio ed evidente che il Milan sia una squadra senza un gioco così dominante per vincere il campionato, qualcosa in più devi fare. Ad oggi, i rossoneri hanno vinto spesso grazie a delle giocate individuali. Il Milan resta una squadra forte, ma con mancanza di idee".

Frecciatina ad Allegri?

"No, assolutamente. Queste sono le caratteristiche delle sue squadre. Max è un grandissimo professionista, io però preferisco altri allenatori. Il Milan è una squadra che è migliorata moltissimo rispetto all'anno scorso, se guardi anche classifica e risultati, ma tra un anno cosa possiamo immaginarci? Secondo me i problemi potrebbero nascere la prossima stagione..".

Ma il Milan non è quasi costretto a giocare così difensivo?

"Allegri è stato molto bravo a capire che non avendo un terzino destro da difesa a quattro, allora è giusto giocare a tre, per esempio. Però vedo un Milan che corre poco senza palla, che si muove davvero poco, forse bisognerebbe dare qualche istruzione diversa. L'unico che si inserisce a centrocampo è Rabiot, gli altri sono tutti giocatori che vogliono la palla sui piedi. Un altro che si inserisce bene è Fofana, ma non ha la qualità per farlo".

A Bologna che partita ti aspetti?

"Fanno fatica a fare risultati, ma restano una squadra temibile. Come la vedo? Dipende. Se il Milan reputasse il Bologna come una piccola allora farebbe la solita fatica, mentre se dovessero considerarla una big allora sappiamo già che tipo di partita ci aspetta".

Ci saranno tante assenze

"A maggior ragione allora ci aspetteremo un Milan molto chiuso. Quando Allegri ha queste tipo di problematiche, è perfetto. Ha l'alibi dell'errore con la parte giusta che capisce di calcio, perchè per lui le difficoltà ci sono e ci possono stare. A me andrebbe bene, ma non per 38 gare di campionato..".

Come finisce il campionato?

"Ribadisco ciò che ho detto a settembre. Primo Napoli, seconda Inter, terza Roma e quarto Milan. Credo che l'esclusione dalla Champions possa aiutare molto il Napoli in Serie A".