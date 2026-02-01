Pulisic e Leao da valutare per Bologna: anche per questo serve un altro attaccante

Se ci sono due giocatori a cui si può dire poco quest'anno, per quanto riguarda rendimento in campo e numeri messi in fila, questi sono Christian Pulisic e Rafael Leao. Il primo ha segnato 10 gol in 20 partite, il secondo ha collezionato 8 reti in 18 gare. Il vero problema è stato vederli in campo con continuità: un paio di infortuni importanti, tanti acciacchi e una condizione mai veramente ottimale. E anche per martedì sera, quando il Milan sarà ospite del Bologna per chiudere la 23esima giornata di Serie A, americano e portoghese sono in dubbio.

Da valutare

Intervenuto da Casa Milan nel pomeriggio di domenica, il collega di Sky Sport 24 Peppe Di Stefano ha confermato il problema di Christian Pulisic che ha accusato una borsite all'ileopsoas: oggi l'americano non si è allenato e rischia di non esserci al Dall'Ara, come del resto è sicuro che non ci sarà Alexis Saelemaekers (CLICCA QUI). È stato però aggiunto che anche Rafael Leao non è al 100%: purtroppo questa non è una novità, anche Allegri ha confermato che il numero 10 non ha ancora smaltito definitivamente il problema muscolare che lo sta infastidendo dall'inizio dell'anno. Per questo motivo nell'allenamento di oggi sono stati provati, in attacco, Christoper Nkunku e Ruben Loftus-Cheek, una coppia inedita e molto particolare, con Fullkrug che viene conservato come arma a gara in corso.

Ecco perché serve Mateta

Di Pulisic e di Leao si è già detto ma anche Nkunku ha avuto problemi fisici che gli hanno impedito di giocare quest'anno: per non parlare di Gimenez che ormai è fermo ai box da fine ottobre e ne avrà ancora per qualche settimana. Probabilmente anche per queste ragioni, infortuni e acciacchi continui, il Milan si sta muovendo con decisione per portare un altro attaccante a Massimiliano Allegri, pur senza partenze previste. Se tutto va come deve andare, i rossoneri anticiperanno l'acquisto di Jean-Philippe Mateta a questa sessione di mercato: oggi è arrivato il via libera del Crystal Palace che ha sbloccato la trattativa per il suo sostituto. Si aumenta la competizione, la qualità e anche la possibilità di stare al sicuro in caso di problematiche fisiche che quest'anno tormentano il Diavolo senza sosta.