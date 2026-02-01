Dall'Inghilterra, Mateta ha ricevuto il permesso di effettuare le visite mediche
Dopo l'indiscrezione riportata dal The Athletic che aveva sottolineato come Jean-Philippe Mateta stesse eseguendo le visite mediche a Londra, dopo il via libera del Crystal Palace al trasferimento al Milan, arrivano conferme in questo senso anche da altre fonti. In questo caso è Ben Jacobs, collega britanico di GiveMeSports, che riferisce come il club di Londra abbia dato il permesso al giocatore francese di procedere con gli esami medici in ottica cessione ai rossoneri.
Questo il tweet di Ben Jacobs con l'aggiornamento relativo a Mateta: "Jean-Philippe Mateta ha ottenuto il permesso di sottoporsi alle visite mediche per il Milan. Questo in seguito all'imminente trasferimento di Jorgen Strand Larsen al Crystal Palace. Accordo di principio in atto, dal valore di 35 milioni di euro, come rivelato ieri. Mateta voleva il Milan solo dopo che il suo interesse fosse stato formalizzato"
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan