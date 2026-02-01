MN - Eranio: "Camarda doveva giocare in una squadra di B in lotta per la promozione"

Il Milan arriva a un punto chiave della sua stagione: la prossima partita si giocherà a Bologna e dirà tanto delle ambizioni rossonere per questa seconda metà dell'anno, con il mercato che sarà ormai concluso e le dirette concorrenti tutte più o meno impegnati con le partite europee a eliminazione diretta. Per parlare del momento attuale, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore rossonero Stefano Eranio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Anche Camarda avrebbe potuto fare il percorso di Bartesaghi?

"Chi può dirlo, secondo me Francesco avrebbe dovuto giocare in una squadra di Serie B in lotta per la promozione, così da poter giocare con continuità e farlo in partite importanti per la categoria. Forse andava gestito diversamente, ma è stato anche poco fortunato a farsi male col Lecce, purtroppo per questa stagione è andata così".