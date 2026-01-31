MN - Eranio: "Il Milan ha raccolto più di quello che meritava: anche Allegri lo sa"

Il Milan arriva a un punto chiave della sua stagione: la prossima partita si giocherà a Bologna e dirà tanto delle ambizioni rossonere per questa seconda metà dell'anno, con il mercato che sarà ormai concluso e le dirette concorrenti tutte più o meno impegnati con le partite europee a eliminazione diretta. Per parlare del momento attuale, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex calciatore rossonero Stefano Eranio. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Il percorso del Milan in campionato: l'Inter è ancora alla portata?

"Dipende, la distanza non è così ampia al momento, ma bisogna alzare l'asticella del gioco, questo Milan ha raccolto più di quel che meritava secodo me. Anche Allegri lo sa, l'importante è restare lucidi e ancora in corsa per la Champions, ma si può fare di più, menomale che hai avuto Maignan in porta...".