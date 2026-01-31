Lazio, lesione per Zaccagni: rischia un mese di stop

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Lazio sarà costretta a fare a meno di Mattia Zaccagni nei big match delle prossime settimane. I controlli ai quali si è sottoposto il capitano laziale nella giornata odierna, infatti, hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell'addome.

Il calciatore, come spiega la società in una nota, "ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", ma, vista l'entità dell'infortunio, c'è il rischio che possa rimanere ai box per circa un mese saltando certamente le sfide contro Juventus, Bologna in Coppa Italia e Atalanta, puntando al rientro per la sfida contro il Cagliari o per quella successiva contro il Torino. (ANSA).