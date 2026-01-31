Lazio, lesione per Zaccagni: rischia un mese di stop
(ANSA) - ROMA, 31 GEN - La Lazio sarà costretta a fare a meno di Mattia Zaccagni nei big match delle prossime settimane. I controlli ai quali si è sottoposto il capitano laziale nella giornata odierna, infatti, hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del muscolo obliquo dell'addome.
Il calciatore, come spiega la società in una nota, "ha già iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", ma, vista l'entità dell'infortunio, c'è il rischio che possa rimanere ai box per circa un mese saltando certamente le sfide contro Juventus, Bologna in Coppa Italia e Atalanta, puntando al rientro per la sfida contro il Cagliari o per quella successiva contro il Torino. (ANSA).
Pubblicità
News
Le più lette
22/01 Real Madrid, Mbappé, Vinicius Jr e Bellingham: il successo in Champions e il ruolo dell’hairstyle taper fade
Primo Piano
FOCUS MN - Chi è Alphadjo Cissè, il nuovo talento del dribbling italiano che il Milan ha soffiato al PSV
Maignan: "Tifosi, guardate: ci sono ancora! C'è voluta pazienza, ma abbiamo il rinnovo. Sono molto felice"
live mnLIVE MN - Mercato Milan: Maignan, ufficiale il rinnovo fino al 2031! Il Palace alza il muro per Mateta
Franco OrdineLa Champions non è affatto scontata. Servono rinforzi e peso politico. Il giallo a Modric spinto è uno scandalo
Carlo PellegattiSto dalla parte di Leao. Che nostalgia di quel binario. Ah lontano da me quel pensiero! La passione e l’amore verso il Milan si ha dentro!
Antonio VitielloUltima settimana di mercato: cosa serve e su cosa lavora il Milan. Il colpo è la firma di Maignan
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com