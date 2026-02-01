Douglas Costa torna in Italia, al Chievo: "Allegri con me ha dato tutto e io con lui"
Tra i colpi più esotici di questa sessione invernale di calciomercato c'è sicuramente quello del Chievo Verona, che milita in Serie D nel girone B dove si trova anche Milan Futuro di Massimo Oddo, che si porta a casa per questo finale di stagione le prestazioni sportive di un giocatore come Douglas Costa. L'esterno brasiliano, che ha giocato con la Juventus in Italia ma ha vestito altre maglie pesanti come quella di Bayern Monaco, è atterrato in Italia nel pomeriggio di sabato dove è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport 24.
Le dichiarazioni di Douglas Costa al suo ritorno in Italia: "Sono felice di essere tornato in Italia, un paese che mi ha accolto sempre bene. L'esperienza più bella vissuta? I gol segnati con la Juve, che seguo sempre. Allegri con me ha dato tutto e anche io con lui sono stato bravissimo. Il Brasile? Penso che possa vincere se scende bene in campo, in caso contrario sarà difficile. A ogni modo, ora, aspetto solo di tornare in campo per rispondere al meglio".
