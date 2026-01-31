Pellegatti sicuro: “Disasi nome più autorevole per la difesa. Contatti in questi giorni”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato in entrata e di un nome che è tornato di moda per i rossoneri: Disai. Queste le sue parole:

"Oggi la candidatura di Disasi potrebbe essere quella più autorevole. Vi ricordate che io vi ho detto che secondo me il difensore centrale sarebbe arrivato dalla Premier League, ecco sapevo da 3-4 giorni che Disasi potesse essere quello giusto. Il fratello e agente di Disasi è 3-4 giorni che parla con Tare e anche per questione di costi potrebbe venire in prestito. Vi dico anche qualcosa in più perchè il prestito si deve discutere sul fatto dell'oneroso o meno cioè se il Milan accetta solamente il prestito mentre il Chelsea magari vorrebbe il prestito con qualche centinaia di migliaia di euro, un milione o due non lo so. Sull'obbligo non c'è neanche da parlarne, sull'oneroso vedremo come va a finire. Però Disasi in questo momento è il candidato, piace anche a Massimiliano Allegri che continua a chiedere un difensore"