Ravezzani: "Se il Milan prende Mateta fa un'operazione importante"
Negli ultimi giorni disponibili, si è acceso il calciomercato rossonero. Il Milan si sta muovendo per provare a portare un altro attaccante alla corte di Massimiliano Allegri, Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace che, intanto, è già stato bloccato in vista della prossima estate. Ancora va ricevuto l'ok definitivo degli inglesi che aspettano di trovare il sostituto. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, sul suo profilo X ha commentato così queste ultime indiscrezioni di calciomercato
.Il commento di Fabio Ravezzani a queste ultime, caldissime, ore di calciomercato invernale: "L'onestà intellettuale contempla che le critiche o gli elogi a un club siano fatti a prescindere da simpatie o antipatie. Se il Milan prende Mateta fa un’operazione importante. Così come sarebbe stato inaccettabile vedere la Roma chiudere due operazioni con i rossoneri che stanno a guardare"
