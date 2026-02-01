Galliani svela: “Conobbi Allegri tramite Giovanni Galeone, maestro di Max”

Durante la presentazione del libro A corto muso di Giuseppe Alberto Falci, era presente come ospite Adriano Galliani che ha parlato di Allegri, de Milan attuale e di tanti aneddoti del passato legati al tecnico livornese. Queste le sue parole in merito ad un suo amico e maestro di Allegri Giovanni Galeone:

"Io sono stato molto amico di Galeone, suo maestro. Nessuno lo sa ma alla scuola superiore Zucchi di Monza, Giovanni Galeone, nel 1958, io avevo finito la terza media, gioca a Monza un anno, io divento amico suo e vado avanti per tutta la vita con questo rapporto con lui. Io attraverso Galeone ho conosciuto e incontrato Max Allegri che era suo allievo, quindi è tutta una storia che circola e che va avanti. Giovanni Galeone secondo me vedeva in Allegri se stesso giovane, avevano tante cose in comune, tante passioni in comune, tante affinità elettive, che accumulavano anche me (ride ndr.). Così si è passata una vita".