FOCUS MN - Chi è Alphadjo Cissè, il nuovo talento del dribbling italiano che il Milan ha soffiato al PSV

Alphadjo Cissè, nato a Treviso il 22/10/2006 da genitori originari della Guinea, sarà presto un calciatore del Milan. Sconosciuto al grande pubblico ma arcinoto agli appassionati e tifosi della Serie B, il collega Matteo Pirritano, giornalista che segue da vicino il Catanzaro, squadra in cui il giovane talento milita, lo ha descritto così ai microfoni di MilanNews.it: "Non è la solita suggestione di mercato: è la sensazione netta di chi lo vede giocare dal vivo ogni settimana con la maglia del Catanzaro. Perché a quell’età, al “Ceravolo”, un giocatore di questo livello io non l’avevo mai visto. Cissè non è solo un prospetto. È già un calciatore vero". Parole importanti, molto importanti. Cerchiamo di scoprire allora il nuovo gioiellino che si è assicurato il Diavolo.

LA CARRIERA

I primi passi da calciatore li muove nel Giorgione, squadra di Castelfranco Veneto dove iniziò a giocare, qualche anno prima, anche l'ex rossonero Yunus Musah. A 14 anni l'Hellas Verona lo porta nel proprio settore giovanile e lo fa crescere di stagione in stagione, aprendogli anche le porte delle diverse selezioni nazionali giovanili. Infatti, Cissè conta 4 presenze con l'Italia U16, 1 gettone con l'Italia U18, 6 partite con 1 gol con l'Italia U19 e infine 2 presenze con l'Italia U21 di Baldini in cui è stato convocato quest'anno per la prima volta. Nell'under 19 il suo allenatore è stato, tra l'altro, Bernardo Corradi, attuale membro dello staff di Massimiliano Allegri. Con il Verona Primavera, ad ogni modo, gioca sin dai suoi 16 anni: in totale colleziona un bottino di 67 partite e 22 gol, non male considerando che non è un centravanti puro ma più un trequartista o al massimo un esterno offensivo. Grazie alle sue doti che mette in campo ogni weekend viene notato anche dalla prima squadra: l'esordio arriva ad agosto 2023 nella gara di Coppa Italia contro l'Ascoli; nel 2024, sempre nella stessa stagione, esordirà anche in Serie A e raccoglierà tre presenze contro Inter, Lazio e proprio Milan. La consacrazione arriva in questa stagione in cui sta facendo il diavolo a quattro con la maglia del Catanzaro, squadra a cui è stato ceduto in prestito: 21 presenze totali e 6 gol, alcuni davvero meravigliosi, che gli hanno messo addosso gli occhi del Milan.

CARATTERISTICHE E FORMULA

Se si guarda giocare Alphadjo Cisse, ci si mette poco a capire qual è la specialità della casa: il dribbling. Dietro a questo però c'è un giocatore ben costruito. Come zona del campo viene impiegato sulla trequarti o come seconda punta anche se spesso si sposta sulla fascia sinistra per sfruttare la sua rapidità. Ha una buona velocità ma quello che lo rende imprevedibile nell'uno contro uno è più l'utilizzo del suo corpo, con cui riesce a depistare gli avversari che gli si parano davanti o che lo pressano da tergo. Non ha un fisico imponente ma neanche gracile, ha già ottime capacità di difesa del pallone grazie alla forza che dimostra di avere nelle gambe. In più è un giocatore che non si nasconde e, anzi, vuole avere il pallone tra i piedi: questo è un tratto caratteriale molto rilevante. Come visto con i numeri riportati in precedenza, ha anche un ottimo feeling con la porta anche se la sensazione è che possa ancora migliorare sotto questo aspetto. Sicuramente un altro elemento su cui lavorare, al di là di questioni tattiche e di posizione, è la capacità di liberarsi prima del pallone e di non intestardirsi. In generale però il potenziale è veramente altissimo ed è per questo che il Milan ha accelerato e lo ha soffiato al PSV Eindhoven che se lo stava portando in Olanda. I rossoneri lo acquisteranno dal Verona per 8 milioni più 1,5 di bonus e lo lasceranno in prestito al Catanzaro in questa seconda metà di stagione.