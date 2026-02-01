Strand Larsen al Crystal Palace: visite mediche nelle prossime ore

di Andrea La Manna

Queste le parole del giornalista di The Athletic David Ornstein sulla trattativa Larsen-Crystal Palace postate su X

"Jorgen Strand Larsen sosterrà le visite mediche più tardi oggi prima di unirsi al Crystal Palace dal Wolverhampton Wanderers. L'attaccante sta finalizzando la proposta di contratto di 4,5 anni con opzione di estensione di un anno dopo che WWFC ha accettato l'offerta di 43 milioni di sterline + 5 milioni di sterline"