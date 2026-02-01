Moretto dietro il no del Milan a Disasi: "Dopo valutazioni tecniche con Allegri il club ha deciso di non procedere con il francese"
MilanNews.it
Nel corso della live sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha svelato le motivazioni dietro il rifiuto del Milan di affondare il colpo su Axel Disasi:
"Il Milan non procederà con la pista Disasi. Fatte valutazioni interne dopo la proposta delle scorse settimane. Per costi e potenzialità anche tecniche del giocatore il Milan aveva individuato nel francese il nome su cui andare, ma dopo valutazioni tecniche anche con Allegri, il Milan ha deciso di non procedere con l’arrivo del Disasi anche per dare fiducia a De Winter”.
Calciomercato Milan
