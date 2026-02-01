Il Milan guarda al futuro. Completati tre acquisti under 19

Che il Milan avesse intrapreso una strada di valorizzazione dei giovani talenti, si sa ormai da tempo: il progetto Milan Futuro è nato proprio con questo scopo, sia nei confronti dei calciatori cresciuti nel settore giovanile rossonero, sia con gemme che vengono scovate nel tempo dal reparto scouting del club. Non sorprende dunque che anche in questa sessione di calciomercato invernale, il Milan abbia completato diversi acquisti che seguissero questa linea verde.

In particolare, nella giornata di oggi sono state concluse tre operazioni under 19. La prima, la più importante anche dal punto di vista economico, quella che ha portato in rossonero Alphadjo Cissè, classe 2006 che rimarrà al Catanzaro in prestito fino al termine della stagione: oggi per lui visite mediche alla Madonnina. Lo stesso anche per il classe 2007 acquistato a titolo definitivo dal Chelsea, il fantasista francese Yahya Idrissi-Regragui. Infine il terzino austriaco in arrivo dal Bayern Monaco, sempre classe 2007, Magnus Dalpiaz.