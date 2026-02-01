MN - Infortunati Milan, le ultime da Milanello: Saelemaekers out, Pulisic in dubbio

Come appreso dalla redazione di MilaNews.it, questa è la situazione infortuni dei rossoneri in vista della trasferta di martedì sera di Bologna. Saelemaekers non sarà a disposizione per martedi sera a causa del fastidio agli adduttori. Per quanto riguarda Pulisic ha la borsite all'altezza dell'ileopsoas e quindi verrà valutato, è in dubbio ma la decisione sarà presa nella giornata di domani mentre Rafa sta convivendo con questo fastidio ma è a disposizione.

di Antonio Vitiello