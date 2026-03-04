MN - Da Milanello: doppia seduta in vista del derby di domenica sera
Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, oggi a Milanello ci sarà una doppia seduta di allenamento. La mattinata è stata prevalentemente passata in palestra mentre nel pomeriggio ci sarà l'allenamento in campo.
Di Antonio Vitiello
Ricordiamo che Matteo Gabbia è stato operato nella giornata di ieri a Londra per risolvere il problema di ernia inguinale. Lo stop è di circa un mese dunque non sarà presente per il derby. Possibile ritorno per il match contro il Napoli.
