Real-Allegri, atto III? Tra tentazione Blancos e il Milan

Il Real Madrid potrebbe ripensare a Massimiliano Allegri per la panchina, provando a riaprire un discorso già sfiorato in passato. Oggi il tecnico è al Milan e ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ma a Madrid, si sostiene, piace l'idea di puntare su un profilo esperto dopo le scelte non convincenti nel post Ancelotti. Allegri, in questo scenario, diventa un candidato di "usato sicuro", insieme a un altro nome ricorrente dalle parti del Bernabeu, Jurgen Klopp, legato però al progetto RedBull e al momento poco incline a cambiare strada.

Il Real Madrid e Allegri, atto III

L'eventuale assalto estivo sarebbe il terzo capitolo di un'attenzione lunga anni. Nel 2019, dopo un ciclo vincente alla Juventus, l'ipotesi Real Madrid rimase sullo sfondo per Massimiliano Allegri senza però chiudersi. Nel 2021, invece, la trattativa sarebbe stata molto più avanzata: accordo ipotizzato su durata di tre anni e stipendio da 8,5 milioni di euro netti a stagione, prima del dietrofront maturato in seguito al ritorno di fiamma della Juventus. L'assenza di esperienza all'estero, paradossalmente, renderebbe Madrid una prima volta intrigante.

Il Milan: continuità, mercato e bilancio di fine stagione

Se da un lato c'è il fascino del Real Madrid. dall'altro c'è un Milan che soddisfa Massimiliano Allegri: la città, l'ambiente, spogliatoio e lavoro quotidiano a Milanello. Il tecnico livornese avrebbe parlato di un possibile ciclo lungo e, per carattere, tende a restare quando percepisce solidità. A fine stagione, però, arriverà un bilancio complessivo e il tema chiave sarà la competitività internazionale: Allegri punterà a rinforzare la rosa sfruttando la Champions e chiederà alla dirigenza interventi mirati. Il tecnico ha inoltre ribadito a più riprese la sintonia con il club, ammettendo che possano esistere vedute differenti, ma indicando un obiettivo comune a tutti: "lavorare per il bene del Milan".