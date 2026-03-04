Pellegatti schietto: “Basta bigiotteria l’anno prossimo, servono i gioielli di livello”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato del Milan del prossimo anno esplicando le sue speranze nell'ingaggio di giocatori pronti, esperti, e non di ragazzi futuri prospetti. Queste le sue parole:

"Voglio pensare che il Milan sia pieno di Casemiro e meno pieno di ragazzi di 16,17,18,10,20 anni, grandi prospetti ma come dicevo oggi, per andare in Champions League non servono i gioiellini, servono i brillanti di grande livello delle grandi gioiellerie, non gioiellini o peggio gioiellini che poi si scoprono bigiotteria, che si prende in tutte le profumerie. È bella, è elegante, ma sempre bigiotteria e c'è una grande differenza con i gioielli. Ecco perchè spero che la volontà di Casemiro faccia la differenza, il Milan dell'anno prossimo spero sia fatto dai Goretzka, dai Casemiro, e da questi giocatori. A me del futuro lontano, della rivendita dei giocatori non mi interessa nulla. A me interessa fare una bella Coppa dei Campioni e di provare a vincere lo scudetto"