Semifinale Coppa Italia, Como-Inter 0-0: reti bianche nel primo round

È terminato 0-0 il match d'andata della prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Al Sinigaglia un discreto Como, propositivo più nel primo tempo che nel secondo, non è riuscito a sfondare il muro nerazzurro che non si è quasi mai resa pericolosa e che ha schierato tante seconde linee in vista del derby di domenica sera. Il secondo tempo poi è sembrato che le due squadre si accontentassero del pareggio per poi giocarsi il risultato al ritorno. E dunque tutto è rimandato alla sfida di ritorno che si giocherà il 22 o il 21 aprile a San Siro e che determinerà la prima finalista della Coppa Italia 2026.

TABELLINO

COMO-INTER 0-0