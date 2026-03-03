Semifinale Coppa Italia, Como-Inter 0-0: reti bianche nel primo round
MilanNews.it
È terminato 0-0 il match d'andata della prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Al Sinigaglia un discreto Como, propositivo più nel primo tempo che nel secondo, non è riuscito a sfondare il muro nerazzurro che non si è quasi mai resa pericolosa e che ha schierato tante seconde linee in vista del derby di domenica sera. Il secondo tempo poi è sembrato che le due squadre si accontentassero del pareggio per poi giocarsi il risultato al ritorno. E dunque tutto è rimandato alla sfida di ritorno che si giocherà il 22 o il 21 aprile a San Siro e che determinerà la prima finalista della Coppa Italia 2026.
TABELLINO
COMO-INTER 0-0
Pubblicità
News
MN - Chamorro (ESPN Brazil): "17 milioni cifra sorprendente alta per André se consideriamo la situazione del Corinthias"
Le più lette
02/03 In attesa del derby scudetto vince anche il Milan. All’Olimpico la Juventus rimonta la Roma: 3-3
Primo Piano
Dal Brasile: André, il Corinthians ora chiede 22 milioni. Il Milan valuta se ritirarsi o andare dalla FIFA
Pietro MazzaraDentro le parole di Tare e i desiderata di Allegri: è già calciomercato. Derby: Leao sia d'esempio
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com