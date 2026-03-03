Infortunio Gabbia, tempi di recupero e le partite che salta: i dettagli

Come vi abbiamo riportato poco fa, Matteo Gabbia si è operato a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale che lo terrà fuori per circa un mese, secondo quanto comunicato dal club. Il giocatore farà rientro domani a Milano per iniziare immediatamente la fisioterapia specifica per questo fastidioso problema che ne stava condizionando le ultime settimane. La terapia conservativa non ha prodotto gli effetti sperati e, di conseguenza, si è reso necessario l’intervento chirurgico svolto presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra.

Operazione Gabbia: che partite salta

Prendendo come riferimento l’arco temporale comunicato dal Milan, Matteo Gabbia dovrà rimanere fermo ai box per un mese. Quindi, calendario alla mano, il centrale rossonero non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per le prossime tre partite di campionato che sono il derby contro l’Inter, la trasferta di Roma contro la Lazio e l’anticipo delle 18 di sabato 21 marzo, a San Siro, contro il Torino. Con la sosta per le nazionali di mezzo, è dunque ipotizzabile che Gabbia possa tornare a disposizione per la partita del week end di Pasqua, ovvero Napoli-Milan (il cui orario sarà comunicato nelle prossime settimane dalla Lega Serie A).

Operazione Gabbia: niente nazionale

Ovviamente, con uno stop così ben specificato, Matteo Gabbia non potrà rientrare nell’elenco dei convocati di Rino Gattuso per i play off di qualificazione alla prossima edizione della Coppa del Mondo, che la nazionale giocherà contro l’Irlanda del Nord (il 26 marzo a Bergamo) e, eventualmente, la finale contro una tra Galles e Bosnia il 31 marzo.