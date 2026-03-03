Salvini è certo: “Il risultato del derby è già assegnato, la vittoria dell'Inter è scontata"
MilanNews.it
Calcio: Salvini, la vittoria dell'Inter nel derby è scontata
(ANSA) - MILANO, 03 MAR - "Il risultato del derby è già assegnato, la vittoria dell'Inter è scontata". Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, tifoso milanista, a margine di un sopralluogo a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, ha risposto a un cronista che gli ha chiesto un pronostico sul derby di domenica sera tra Inter e Milan. Salvini ha lasciato intendere che, a suo giudizio, il titolo sarebbe ormai indirizzato verso i nerazzurri. (ANSA).
