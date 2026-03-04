Rodrygo shock: rottura del crociato, stagione finita e addio Mondiale

Durante la partita di due giorni fa tra Real Madrid e Getafe, perso clamorosamente dai Blancos per 0-1, l'attaccante brasiliano Rodrygo si è procurato un grave infortunio che oggi, a seguito degli esami di accertamento, è stato individuato nella rottura del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco laterale della gamba destra. Una notizia che ha messo ko il giovane brasiliano che non solo ha finito la stagione con il Real Madrid ma dovrà anche rinunciare al Mondiale 2026.

Questo il messaggio postato sul suo profilo Instagram: “Anche senza capire, mi fido di te... Uno dei giorni peggiori della mia vita, quanto ho sempre temuto questo infortunio... forse la vita è stata un po' crudele con me ultimamente... non so se me lo merito, ma di cosa posso lamentarmi? Quante cose meravigliose ho vissuto, che nemmeno io meritavo. Un grande ostacolo si è presentato nella mia vita, nella mia carriera, e che mi impedisce di fare ciò che amo di più per un certo tempo. Sono fuori dal resto della stagione con il mio club e fuori dai mondiali con il mio paese, un sogno che tutti sanno quanto sia importante per me. E non mi resta che essere forte come sempre, non è una novità. Grazie a tutti per le preghiere, i messaggi e l'affetto! Siete molto importanti per me Anche se è un momento molto difficile, prometto di non fermarmi qui, credo di avere ancora tante cose incredibili da vivere e rallegrare tutti coloro che si fidano di me, è solo un arrivederci... Dio continua a controllare tutto"