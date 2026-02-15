Tonali show! Prima doppietta inglese per l’ex rossonero

Ieri si è giocato il quarto turno della FA Cup, la coppa più romantica del calcio inglese e forse dell'interno universo del pallone. I Magpies di Eddie Howe erano ospiti dell'Aston Villa, squadra che occupa la 3 posizione in classifica in Premier League con 50 punti, a +14 dai bianconeri di Sandro Tonali. E proprio Sandro Tonali è stato l'uomo partita perchè dopo il vantaggio dei Villans firmato Tammy Abrham, altro ex rossonero, Sandro Tonali ha segnato una doppietta, la prima, in 13 minuti, ribaltando cosi il risultato. Il match è poi terminato 1-3 con il gol all'88' che ha chiuso definitivamente i giochi e ha permesso il passaggio del turno ai bianconeri.

Queste le parole di Sandro nel post partita ai canali ufficiali del club - "Dopo il secondo gol sono andato da Eddie perché nell'ultima settimana si è parlato molto del nostro rapporto. Lavoro ogni giorno con il mister e lui lavora ogni giorno con me. Il nostro rapporto è perfetto, non è incrinato. Cerchiamo di fare il massimo per questa squadra".

Sull'importanza della doppietta di ieri: "Per me è molto importante, sono i primi due gol della stagione, ho cominciato un po' tardi a farlo. Ma ogni volta che segni, la giornata cambia. Sono felice perché ci provavo da due mesi. Un ultimo pensiero ai sostenitori, con un desiderio espresso nel finale: "Sono venuti fin qui, è stata una partita incredibile e abbiamo giocato benissimo. Penso che questa gara sia fondamentale perché vogliamo tornare a Wembley"