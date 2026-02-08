Il PSG bissa Monaco: dopo l'Inter 5-0 anche al Marsiglia

Il Paris Saint Germain ci ha preso gusto a vincere le partite importanti 5 a 0. Dopo la finale di Champions League contro l'Inter dello scorso maggio, infatti, i campioni d'Europa (e di Francia) hanno strapazzato il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che si è dovuto arrendere allo strapotere tecnico della formazione di Luis Enrique.

In quel di Parigi non c'è mai stata partita, e lo confermano le statistiche, tutte a favore dei parigini, eccetto una, quella dei falli commessi. Non di certo un caso, che certifica quanto il gap tra il Paris Saint Germain e le altre squadre di Francia sia ancora piuttosto ampio. Protagonisti del match Lee, Kvaratskhelia e il pallone d'Oro Dembelé, autore di una doppietta.

Con questa pesante sconfitta, che rischia di infiammare ancora di più gli animi dalle parti del Velodrome, il Marsiglia di De Zerbi scivola al quarto posto in classifica a 12 punti dalla vetta, 10 dal secondo posto.