MN - C'è la data per il Derby! Milan-Inter si gioca domenica 8 marzo: ecco a che ora

vedi letture

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, c'è la data per l'atteso Derby della Madonnina tra Milan e Inter, valevole per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive e previsto non in questo ma nel prossimo fine settimana. La partita verrà disputata domenica 8 marzo alle ore 20.45 e dunque sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Una gara di per sè mai banale, quest'anno potrebbe rappresentare l'ultima piccola speranza per i rossoneri di riaprire un campionato che sembra già ben indirizzato.

di Pietro Mazzara