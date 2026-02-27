MN - Beccantini su Allegri: “Ha fatto il massimo? Con i risultati si, con il gioco un po’ meno”

vedi letture

Dopo le ultime gare complicate, il Milan tornerà in campo contro la Cremonese. Per i rossoneri c'è un secondo posto da difendere, con l'Inter ormai a +10 in classifica. Per affrontare le ultime tematiche in casa Diavolo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Beccantini.

Allegri ha fatto il massimo con questa rosa? Cosa gli si può recriminare?

"Sul piano dei risultati, penso di sì. Sul piano del gioco, Max è questo. I punti persi contro le Medio-piccole chiamano in causa la manovra. Il suo Milan, se attaccato, se la cava. Se deve attaccare, s’impantana. A livello tattico, capisco l’emergenza ma Leao centravanti non mi torna proprio. Il portoghese ha bisogno di spazio per armare il contropiede. Spalle alla porta, vive di episodi. Che non sempre bastano".