Jashari: "Ora mi sento al 100%, il Milan deve tornare in Champions"

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - "Ora mi sento al 100% e sto lavorando per giocare di più per aiutare la squadra a vincere le partite": Ardon Jashari, centrocampista del Milan in un'intervista a Sportmediaset, assicura di aver ritrovato la migliore condizione dopo il lungo infortunio per la rottura del perone. "Raggiungere la Champions League - afferma - è l'obiettivo principale di questa stagione. Quando giochi quella competizione significa vivere notti magiche. È qualcosa che dobbiamo raggiungere tutti insieme.

Il mister è molto importante per ogni calciatore. Per la sua esperienza, per quello che ha fatto in passato, per i trofei che ha vinto puoi solo ascoltarlo perché sa esattamente cos'è il calcio italiano e cosa serve per vincere. È un grande allenatore, vediamo tutti i giorni la passione che ci mette". (ANSA).