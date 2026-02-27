Serie A, rapporto falli commessi e cartellini dati: i numeri

L'arbitraggio quest'anno è più che mai al centro delle polemiche. Ogni singola giornata emergono polemiche su decisioni arbitrali quantomeno dubbie che scaturiscono spesso la rabbia dei tifosi ma anche dei dirigenti e degli allenatori. Senza andare ad analizzare nessun caso specifico, vediamo il rapporto tra i falli commessi dalle top 6 in Italia e i cartellini dati in seguito a questi falli.

IL DATO

Juventus: 330 falli commessi, 30 gialli,2 espulsioni, 1 giallo ogni 11 falli

Napoli: 314 falli, 30 gialli, 2 espulsioni, 1 giallo ogni 9,5 falli

Inter: 359 falli, 42 gialli, 0 espulsioni, 1 giallo ogni 8,5 falli

Atalanta: 301 falli, 38 gialli, 2 espulsioni, 1 giallo ogni 7,9 falli

Roma: 381 falli, 48 gialli, 1 espulsione, 1 giallo ogni 7,9 falli

Milan: 254 falli, 40 gialli, 2 espulsioni, 1 giallo ogni 6,4 falli