Serie A, rapporto falli commessi e cartellini dati: i numeri
L'arbitraggio quest'anno è più che mai al centro delle polemiche. Ogni singola giornata emergono polemiche su decisioni arbitrali quantomeno dubbie che scaturiscono spesso la rabbia dei tifosi ma anche dei dirigenti e degli allenatori. Senza andare ad analizzare nessun caso specifico, vediamo il rapporto tra i falli commessi dalle top 6 in Italia e i cartellini dati in seguito a questi falli.
IL DATO
Juventus: 330 falli commessi, 30 gialli,2 espulsioni, 1 giallo ogni 11 falli
Napoli: 314 falli, 30 gialli, 2 espulsioni, 1 giallo ogni 9,5 falli
Inter: 359 falli, 42 gialli, 0 espulsioni, 1 giallo ogni 8,5 falli
Atalanta: 301 falli, 38 gialli, 2 espulsioni, 1 giallo ogni 7,9 falli
Roma: 381 falli, 48 gialli, 1 espulsione, 1 giallo ogni 7,9 falli
Milan: 254 falli, 40 gialli, 2 espulsioni, 1 giallo ogni 6,4 falli
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan