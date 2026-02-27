Serie A, la classifica aggiornata: un punto che accontenta sia Parma che Cagliari

vedi letture

Si apre il 27° turno del campionato di Serie A Enilive. A dare il via alle ostilità ci hanno pensato Parma e Cagliari che si sono sfidate questa sera allo stadio Tardini e hanno pareggiato 1-1, portandosi a casa un punto a testa che di fatto conferma la classifica relativamente tranquilla per entrambe le squadre. In particolare la squadra di Cuesta si è portata a quota 33 punti a solo due lunghezze dalla Lazio e sopra l'Udinese; per i sardi invece 30 punti in graduatoria.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 64 (26 partite giocate)

Milan 54 (26)

Napoli 50 (26)

Roma 50 (26)

Juventus 46 (26)

Como 45 (26)

Atalanta 45 (26)

Bologna 36 (26)

Sassuolo 35 (26)

Lazio 34 (26)

Parma 33 (27)

Udinese 32 (26)

Cagliari 30 (27)

Torino 27 (25)

Genoa 27 (26)

Cremonese 24 (26)

Fiorentina 24 (26)

Lecce 24 (26)

Pisa 15 (26)

Verona 15 (26)