DAZN trasmetterà tutte le 104 partite della Coppa del Mondo 2026

Dopo l’accordo siglato la scorsa estate con la FIFA per la trasmissione globale del Mondiale per Club 2025 e in vista del rilancio di FIFA+ nella prima metà dell’anno, DAZN e la FIFA rafforzano ulteriormente la loro partnership di lungo periodo.

Questa estate tutte le 104 partite della Coppa del Mondo 2026 saranno trasmesse in diretta in esclusiva su DAZN in Italia. Si completa così il quadro della copertura televisiva nel nostro Paese: la Rai manderà in onda 35 gare in co-esclusiva e in chiaro, tra cui la partita inaugurale, gli incontri dell’Italia (qualora si qualificasse), le due semifinali e la finale.

L’accordo garantirà dunque a DAZN la copertura integrale del torneo calcistico più prestigioso al mondo in uno dei mercati chiave del Gruppo, l’Italia.

Ad aprire la prima edizione della Coppa del Mondo FIFA a 48 squadre sarà Messico-Sudafrica, l’11 giugno 2026. Il torneo si svolgerà fino al 19 luglio tra Canada, Messico e Stati Uniti. La fase a eliminazione diretta prenderà il via il 28 giugno, mentre la finale è in programma domenica 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium.