Valenti sul portiere, oggi è fallo. Marelli: "Chiaro che arbitri hanno avuto istruzioni in questo senso"

Nell'anticipo del Tardini tra Parma e Cagliari, nel primo tempo si è visto in almeno quattro circostanze il difensore della squadra emiliana Valenti, in situazione di calcio d'angolo, andare a mettersi in prossimità del portiere avversario, Caprile, per disturbarlo, esattamente come fatto con Mike Maignan nella rete prima annullata e poi convalidata al Var a San Siro. Di queste occasioni: in una l'argentino è stato richiamato, in un'altra gli è stato addirittura fischiato fallo contro in una situazione analoga a quella del portiere rossonero.

Luca Marelli, commentatore arbitrale, ha parlato così all'intervallo di DAZN: "È chiaro che quello che è successo domenica scorsa a Milano non è rimasto una lettera morta: gli arbitri hanno notato e avuto istruzioni in questo senso. Valenti era stato richiamato precedentemente da Massimi e in un'altra circostanza avendo fatto poi il blocco esattamente come a Milano qui è stato fischiato fallo, giustamente"

Poi nel post gara ha aggiunto: "Abbiamo isolato tre episodi relativi al calcio d'angolo: 12°, 25° e 44° minuto anche per vedere come l'arbitro ha gestito queste situazioni che sono molto simili a quelle viste a San Siro. Cioè con Valenti che si mette davanti al portiere. Nella prima circostanza c'è stato un richiamo prima del corner, nella seconda circostanza Massimi ha fischiato fallo alla difesa e nel terzo caso ha fischiato un fallo per una spinta subita da Dossena. Abbiamo visto sempre Valenti sul portiere e che questa sera è stata posta molta attenzione su questa tipologia di posizionamenti: in un caso con il richiamo e nell'altro con il fallo sul portiere. Nel richiamo Massimi dice chiaramente a Valenti di non fare blocchi irregolari. Mi pare evidente che c'è stata un'attenzione evidente relativa a quanto accaduto a San Siro: dal mio punto di vista è più corretta come è stata gestita questa sera la situazione"